Einsatzkräfte suchen weiter Badeunfälle in Bayern: Zwei Männer gestorben - ein weiterer vermisst

Mail an die Redaktion Zwei Männer sind beim Baden in bayerischen Seen gestorben und ein weiterer wird in der Donau gesucht. −Symbolbild: Jens Kalaene

Während der vergangenen Tage sind in Bayern ein 81-Jähriger und ein 77-Jähriger beim Baden gestorben. Ein weiterer Mann ist am Samstag nahe Kelheim in der Donau untergegangen und wird seitdem gesucht.

Zwei Männer sind beim Baden in bayerischen Seen gestorben und ein weiterer wird in der Donau gesucht. Ein 77-Jähriger war am Samstag in einem Baggersee untergegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war mit seiner Ehefrau nahe Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau) geschwommen. Zwei 13-Jährige auf Stand-Up-Boards tauchten nach dem Mann und zogen ihn auf ein Bord. Trotz Reanimationsversuchen starb er später im Krankenhaus.







Bereits am Donnerstag war ein 81-Jähriger mit dem Fahrrad zum Baden im Jägersee bei Feucht (Nürnberger Land) gefahren und nicht mehr zurückgekommen. Am Freitag meldete seine Ehefrau ihn als vermisst und die Einsatzkräfte fanden die Leiche noch am selben Tag im Wasser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Gewaltverbrechen aus.

Ein , die Suchaktion läuft immer noch. Der Mann sei nahe Kelheim ins Wasser gegangen und plötzlich abgetaucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Seine Ehefrau beobachtete das und rief den Notruf. Die Chance, dass der Mann lebend gefunden werde, sei gering, so ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber habe am Sonntagmittag nichts gefunden - die Einsatzkräfte suchen weiter.

