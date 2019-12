Unfälle Badeunfall: 27-Jähriger tödlich verunglückt Ein 27-Jähriger ist am Samstagnachmittag im Badesee Niedernberg (Landkreis Mitlenberg) tödlich verunglückt.

Niedernberg.Zeugen hatten beobachtet, wie sich der Mann ausgezogen hatte und zum Schwimmen in den Badesee ging. Kurze Zeit später hörten sie, wie er um Hilfe rief, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Ein Mann versuchte noch, den 27-Jährigen aus dem kalten Wasser zu retten, dieser ging jedoch unter und konnte nicht mehr gefunden werden. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte samt Rettungstaucher zogen den Mann aus dem Wasser. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch starb.