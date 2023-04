Kreis Aschaffenburg Badeunfall beim Schwimmkurs: Fünfjähriger schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist während des Schwimmkurses in einer Grundschule in Unterfranken schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kind am Freitag unter Wasser geraten und habe aus dem Schwimmbecken gerettet werden müssen, teilte die Polizei mit.

dpa