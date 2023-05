Untersuchungen Badeunfall in Unterfranken: Todesursache von Bub noch unklar

Nach dem Tod eines Fünfjährigen in einem Schwimmbad in Unterfranken ist die Obduktion des Kindes zwar abgeschlossen, die Todesursache aber weiter unklar. Man müsse weitere Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung abwarten, „dies kann noch einige Wochen dauern“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

dpa