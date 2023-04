Prozess „Badewannen-Mord“: 13 Jahre unschuldig im Gefängnis? Vor dem Landgericht München I beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlichen Justizskandal. Dort wird der sogenannte „Badewannen-Mordfall“ von Rottach-Egern neu aufgerollt. Die entscheidende Frage: Saß Manfred Genditzki 13 Jahre lang zu Unrecht in Haft für einen Mord, den es nie gegeben hat?

München.Es ist der nunmehr dritte Prozess um diesen Fall. Das Landgericht München II hatte Genditzki 2010 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Nachdem sein damaliger Verteidiger Revision eingelegt hatte, kam es auch in einem zweiten Prozess zum Schuldspruch.

Seit 2012 war das Urteil rechtskräftig, seither hatte Genditzki für eine Wiederaufnahme seines Verfahrens gekämpft, die im vergangenen Jahr bewilligt wurde. Das Oberlandesgericht (OLG) München ordnete im Sommer 2022 die Entlassung Genditzkis aus der Haft an - nach 4912 Tagen.

Genditzki und seine Anwältin Regina Rick wollen in dem neuen Prozess nun ein für alle Mal beweisen, dass er die 87 Jahre alte Bewohnerin eines Hauses, in dem er als Hausmeister tätig war, im Oktober 2008 nicht in der Badewanne ertränkt hat. Sie gehen von einem Unfall der alten Dame aus.

20 Verhandlungstage hat das Landgericht München I für den neuen Prozess angesetzt.