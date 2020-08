Anzeige

Kriminalität Bäckerei-Messerangriff: Verdächtiger in Untersuchungshaft Nach einem Messerangriff auf einen Kunden in einer Bamberger Bäckerei sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Blick auf die Handschellen eines Polizisten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bamberg.Gegen den 59-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 58-jährige Kunde bemerkte am Montagmorgen „unvermittelt einen Stich am Körper“, so die Ermittler. Er sei hinter die Theke geflüchtet und habe mit einer Milchkanne weitere Stiche abgewehrt. Schließlich hätten sich er und die Verkäuferin ins Freie retten können.

Laut den Ermittlern bemerkte ein Bewohner des Hauses die Notlage und verhinderte, dass der betrunkene Russe erneut nach dem Messer griff. Er habe den 59-Jährigen bis zur Ankunft der Polizei festgehalten. Das Opfer konnte den Angaben nach inzwischen die Klinik verlassen.