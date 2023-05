Unfall Bär im Salzburger Land von Zug erfasst und getötet – Fotos von Unfallstelle

Merken

Mail an die Redaktion Ein Bär ist im Salzburger Land von einem Zug erfasst und getötet worden, wie das Land Salzburg am Dienstag mitteilte. Fotos: Land Salzburg

Ein Bär wurde heute 23.05.2023 in den Morgenstunden zwischen Schwarzach und Lend auf der ÖBB-Strecke der Tauernbahn von einem Zug erfasst und dabei getötet. Der Zusammenstoß mit dem Tier wurde vom Lokführer der Polizei gemeldet.Schwarzach Lend 23.05.2023Salzburg, Pongau, Pinzgau, Natur, Bär

Ein Bär wurde heute 23.05.2023 in den Morgenstunden zwischen Schwarzach und Lend auf der ÖBB-Strecke der Tauernbahn von einem Zug erfasst und dabei getötet. Der Zusammenstoß mit dem Tier wurde vom Lokführer der Polizei gemeldet.Schwarzach Lend 23.05.2023Salzburg, Pongau, Pinzgau, Natur, Bär

Ein Bär wurde heute 23.05.2023 in den Morgenstunden zwischen Schwarzach und Lend auf der ÖBB-Strecke der Tauernbahn von einem Zug erfasst und dabei getötet. Der Zusammenstoß mit dem Tier wurde vom Lokführer der Polizei gemeldet.Schwarzach Lend 23.05.2023Salzburg, Pongau, Pinzgau, Natur, Bär

Ein Bär wurde heute 23.05.2023 in den Morgenstunden zwischen Schwarzach und Lend auf der ÖBB-Strecke der Tauernbahn von einem Zug erfasst und dabei getötet. Der Zusammenstoß mit dem Tier wurde vom Lokführer der Polizei gemeldet.Schwarzach Lend 23.05.2023Salzburg, Pongau, Pinzgau, Natur, Bär

Ein Bär wurde heute 23.05.2023 in den Morgenstunden zwischen Schwarzach und Lend auf der ÖBB-Strecke der Tauernbahn von einem Zug erfasst und dabei getötet. Der Zusammenstoß mit dem Tier wurde vom Lokführer der Polizei gemeldet.Schwarzach Lend 23.05.2023Salzburg, Pongau, Pinzgau, Natur, Bär

Ein Bär ist am Dienstagmorgen im Salzburger Land von einem Zug erfasst und getötet worden. Das teilte das österreichische Bundesland auf seiner Website mit.

Lesen Sie dazu auch: Falschmeldungen über Bären in Bischofswiesen kursieren in WhatsApp







Demnach wurde der Bär auf der Bahnstrecke zwischen Schwarzach und Lend von dem Zug erfasst. Zwei Lokführer haben das tote Tier der Polizei gemeldet.

Mehrfach Bären in Südbayern aufgetaucht

Ein Foto des Tieres lässt darauf schließen, dass es sich um einen Braunbären handelt. Der Beauftragte des Landes Salzburg für Bär und Wolf soll nun DNA-Proben nehmen, mit deren Hilfe die Herkunft des Tieres geklärt werden soll.

In jüngster Vergangenheit sind im Süden Bayerns immer wieder Bären aufgetaucht. Im Landkreis Traunstein . Der Landrat Siegfried Walch , ein Fachgeschäft . Im Landkreis Rosenheim . Erst vergangene Woche an der bayerischen Grenze nahe Salzburg. In Südtirol wurde Anfang des Jahres ein .

− dao