Bundesregierung Baerbock urlaubt im Allgäu: „Wunderschönes Fleckchen Heimat“ Außenministerin Annalena Baerbock hat nach Angaben der Tourismusgesellschaft Oberstaufen im Allgäu ihre Skiferien verbracht.

Mail an die Redaktion Annalena Baerbock spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Gleb Garanich/Pool Reuters/AP/dpa

Oberstaufen.Die Grünen-Politikerin habe mit ihrer Familie eine Woche in der Region Urlaub gemacht, teilten die Touristiker am Dienstag mit.

Überraschend sei in der ersten Februarwoche ein Anruf des Auswärtigen Amts im Rathaus Oberstaufen eingegangen. Die Ministerin wollte sich mit Bürgermeister Martin Beckel und Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff zum Kaffee verabreden. „Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Fleckchen Heimat“, schrieb sie anschließend ins Goldene Buch des Marktes Oberstaufen. Sie bedanke sich für die Gastfreundschaft „in diesen nicht ganz einfachen Zeiten“.

In dem Gespräch ging es demnach auch um „grüne“ Themen im Tourismus. „Wenn die Politik in Bund, Ländern und auf Kreisebene keine entsprechenden realistischen Voraussetzungen schaffen, wird es nicht möglich sein, auf kommunaler oder privatwirtschaftlicher Ebene Lösungen in die Umsetzung zu bringen“, mahnte die Tourismusgesellschaft. „Auch wenn Annalena Baerbock sich als Außenministerin nicht in der direkten Zuständigkeit befindet: Die Themen nahm sie interessiert auf und ein Einblick in die lokale Perspektive hat sicher nicht geschadet.“

