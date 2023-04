Natur Bären-Attacke: Söder, Glauber und Aiwanger bei Tierhaltern

Nachdem in der vergangenen Woche ein Bär in Oberbayern Schafe auf einer Weide gerissen hat, besuchen nun Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Umweltminister Thorsten Glauber und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (beide Freie Wähler) die Region. Auch Wolfsrisse gab es dort jüngst. Am Mittwoch (11.00 Uhr) wollen sie in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) mit Tierhaltern, Jägern, Kommunalpolitikern sowie Vertretern aus der Tourismus-Branche sprechen. Das teilte das Wirtschaftsministerium vor dem Termin mit.

dpa