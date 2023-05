Landkreis Deggendorf Bagger nach Sturz von Hausruine wieder aufgestellt

Nach einem Baggerunfall im niederbayerischen Plattling dauerten am Donnerstagmorgen die Bergungsarbeiten an. Das tonnenschwere Fahrzeug sei in der Nacht aufgerichtet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es sollte überprüft werden, inwieweit der Bagger noch fahrtüchtig ist. Anderenfalls müsste er auf einen Tieflader geladen und abtransportiert werden.

dpa