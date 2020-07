Anzeige

Brände Bagger verursacht Hausbrand Ein Bagger hat im Unterallgäu eine Starkstromleitung beschädigt und so einen Brand an einem Wohnhaus verursacht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Kronburg.Bei dem Feuer - ausgelöst am Verteilerkasten im Kellergeschoss - entstand nach vorläufiger Schätzung ein Schaden von rund 100 000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand am Donnerstag in Kronburg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.