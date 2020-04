Anzeige

Unfälle Baggerschaufel fällt auf Arbeiter: Mann schwerstverletzt An einer Baustelle in der Oberpfalz ist ein Arbeiter von einer herabfallenden Baggerschaufel getroffen worden.

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz über die Straße. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Amberg.Der Mann erlitt schwerste Verletzungen an Rumpf und Beinen, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück ereignete sich am Mittwoch in einer Baugrube für ein neues Seniorenwohnheim in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach). Aus unbekannter Ursache löste sich die 400 Kilogramm schwere Schaufel eines Baggers und rollte in die Baugrube, wo sie den 47-Jährigen traf.

Kollegen des Mannes riefen die Feuerwehr, die den Verletzten befreite. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.