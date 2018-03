Verkehr

Bahn baut in Franken: Längere Fahrtzeiten

Zugreisende müssen sich auf zwei fränkischen Strecken in den kommenden Wochen auf längere Fahrtzeiten einstellen. Für die Strecken Würzburg-Ansbach sowie Würzburg-Schweinfurt sind mehrere Bauarbeiten geplant, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. So sollen zwischen Seligenstadt und Schweinfurt auf einer Länge von fast neun Kilometern die Gleise erneuert und dafür zudem etwa 13 800 Schwellen verbaut werden. Die Regionalexpresszüge werden vom 23. März an und bis zum 9. April durch Busse ersetzt. Die Fahrtzeit werde sich dadurch um etwa 40 Minuten verlängern, sagte ein Sprecher.