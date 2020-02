Wetter Bahn-Fernverkehr in Bayern läuft wieder Die Züge in Bayern können wieder losrollen – mit Ausnahmen. Am Flughafen München sind dagegen hunderte Flüge gestrichen.

Merken

Mail an die Redaktion Der Fernverkehr der Bahn läuft jetzt auch in Bayern wieder – mit wenigen Einschränkungen. Foto: Silas Stein/dpa

München.Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr in Bayern wieder freigegeben. Der Zugverkehr könne mit Einschränkungen schrittweise wieder anlaufen, berichtete die Bahn. Am Vormittag war der Fernverkehr nach dem Orkantief „Sabine“ schon in Norddeutschland wieder freigegeben worden, in Bayern und Baden-Württemberg mussten die Züge aber noch stehenbleiben.

Auch der Regionalverkehr der DB und der privaten Eisenbahngesellschaften lief am Montagnachmittag nach und nach wieder an. Besonders im südlichen Oberbayern und im Allgäu blockierten entwurzelte Bäume allerdings noch etliche Strecken. „Alle verfügbaren schweren Reparaturfahrzeuge sind auf den Bahnstrecken im Einsatz (sogenannte Turmtriebwagen), außerdem Fachkräfte mit Straßenfahrzeugen und Spezialausrüstung“, berichtete die Bahn. Trotzdem müsse auch am Dienstag noch vereinzelt mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Vor allem im Werdenfelser Land rund um Garmisch-Partenkirchen und im Allgäu seien immer noch Bahnstrecken blockiert, hieß es am Montagabend.

Mehr als die Hälfte der Flüge annulliert

Währenddessen müssen die Flugzeuge am Münchner Airport weiter am Boden bleiben. Der Flughafen München hatte wegen des Sturmtiefs „Sabine“ am Montag einen Abfertigungsstopp verhängt. Seit etwa 7.45 Uhr wurden keine Flugzeuge am Boden mehr be- oder entladen, wie ein Sprecher sagte. Nachdem es zunächst noch vereinzelte Landungen gegeben hatte, kam der Flugverkehr später komplett zum Erliegen.

Insgesamt waren am Nachmittag schon 630 von 1050 Flügen annulliert worden, die eigentlich am Montag in München hätten starten und landen sollen, sagte der Sprecher. Sobald der Sturm nachlasse und eine Abfertigung wieder gefahrlos möglich sei, solle sie wieder aufgenommen werden. Wann das der Fall sein würde, war am Nachmittag noch unklar. Die Windstärke müsse die Grenze von 50 Knoten (etwa 92 Stundenkilometer) unterschreiten, sagte ein Sprecher. Dann dürften die ersten Fahrzeuge wieder über das Rollfeld fahren.

In Nürnberg und Memmingen ist es ruhiger

An den Flughäfen Nürnberg und Memmingen waren die Sturmfolgen weniger deutlich zu spüren. In Nürnberg, wo 36 von rund 110 Flügen nach Angaben eines Flughafensprechers ausfielen, gab es keinen Abfertigungsstopp. Zwei Flugzeuge wurden sogar aufgenommen, die eigentlich in München hätten landen sollen. In Memmingen war die Lage nach Angaben einer Sprecherin ruhig. „Es starten und landen die Flugzeuge“, sagte sie. Lediglich zwei Flüge seien ausgefallen, zwei seien nach Bergamo umgeleitet worden. Es habe aber Verspätungen gegeben.