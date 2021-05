Anzeige

Bahn Bahn modernisiert auch in Bayern viele Bahnhöfe Im Rahmen eines bundesweiten Sanierungsprogramms sollen auch in Bayern zahlreiche Bahnhöfe modernisiert werden.

Mail an die Redaktion Ein ICE der Deutschen Bahn fährt durch eine Landschaft. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

München.Wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag berichtete, stellt der Bund im Rahmen eines Konjunkturprogramms 120 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt sollen damit Arbeiten in rund 1000 Bahnhöfen erfolgen, im Durchschnitt werden pro Bahnhof also 120 000 Euro investiert.

Nach Angaben einer DB-Sprecherin sind im Freistaat bei 34 Stationen die Arbeiten bereits abgeschlossen oder laufen gerade. Dazu zählen in München die Stationen Moosach und Ost sowie in Nürnberg, Würzburg, Passau und Regensburg jeweils die Hauptbahnhöfe.

Im Laufe des Jahres folgten weitere Bahnhöfe wie der an der Donnersbergerbrücke in der Landeshauptstadt oder in Immenstadt im Allgäu, sagte die Sprecherin. Von den Aufträgen profitierten vor allem regionale Handwerker.

