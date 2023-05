Verzögerungen Bahn modernisiert Strecke Nürnberg-Würzburg - ICE betroffen

Eine Schienenmodernisierung in Franken sorgt in den kommenden Monaten für erhebliche Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Montag mitteilte, sind insbesondere die Regionalbahnen zwischen Nürnberg und Würzburg betroffen. Darüber hinaus müssen aber auch zahlreiche ICE umgeleitet werden. Dies hat teilweise sogar Auswirkungen bis nach Hessen, weil mitunter die Züge nicht in Hanau und Frankfurt/Main halten können.

dpa