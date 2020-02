Wetter Bahn nimmt Fernverkehr langsam wieder auf: Ausnahme Bayern Die Deutsche Bahn hat damit begonnen, den Fernverkehr nach und nach wieder aufzunehmen.

Die Deutsche Bahn nimmt den Fernverkehr allmählich wieder auf. Foto: Martin Gerten/dpa/Archivbild

Berlin.Im Laufe des Vormittags sollen die Züge in weiten Teilen Deutschlands wieder fahren, sagte ein Bahnsprecher. Eine Ausnahme sei Bayern, wo es noch stürmisch sei. Bahnkunden müssen den ganzen Tag über noch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Die Bahn hatte den Fernverkehr am Sonntagabend wegen des Sturmtiefs Sabine eingestellt und den Kunden empfohlen, ihre für Montag und Dienstag geplanten Fahrten zu verschieben. Auch der regionale Bahnverkehr stand in vielen Bundesländern still.