Bahn präsentiert Ergebnisse zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke

In die Debatte um jahrelange Verzögerungen und massive Kostensteigerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke könnte nun Klarheit kommen. Heute wird Bahn-Chef Richard Lutz zum Gespräch in der Staatskanzlei in München erwartet. Die Staatsregierung hofft, dass die Deutsche Bahn dann endlich konkrete Zahlen und Daten zu dem Mammutprojekt vorlegt, dessen Kosten mittlerweile auf bis zu 7,8 Milliarden Euro statt 3,85 Milliarden Euro geschätzt werden. Auch der prognostizierte Termin für die Fertigstellung könnte sich um gut neun Jahre bis 2037 verzögern.

