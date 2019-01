Wetter

Bahn sagt Schneemassen mit Baggern den Kampf an

Um mehrere Bahnhöfe in Oberbayern von den Schneemassen zu befreien, rückt die Bahn mit schwerem Gerät an. In Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee seien unter anderem Bagger und Radlader im Einsatz, um Schneemassen abzutransportieren. „Es ist so viel Schnee in den Bahnhöfen, die normalen Räumfahrzeuge reichen da nicht“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch.