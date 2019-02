Verkehr Bahn stellt Tausende in Bayern neu ein Über 3000 neue Mitarbeiter plant die Deutsche Bahn allein im Freistaat ein. Dadurch soll im Zugverkehr alles besser werden.

Mail an die Redaktion Neustart in 2019: Die Bahn möchte mit vielen neuen Mitarbeitern die Qualität von Bahnreisen erhöhen. Foto: Frank Hormann/dpa

München.Die Deutsche Bahn (DB) plant aktuell, im Jahr 2019 bundesweit rund 22 000 neue Mitarbeiter einzustellen. Rund 3100 sollen im Freistaat Bayern dazu kommen. Dazu zählen rund 500 Lokführer und 220 Fahrdienstleiter sowie rund 460 Instandhalter und 270 Servicekräfte in den Zügen. Sie sollen an neuralgischen Punkten im Eisenbahnsystem helfen, die Qualität für die Bahnreisenden zu verbessern, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Neben mehr Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur seien auch mehr Mitarbeiter ein Schlüssel zum Erfolg der „Agenda für eine bessere Bahn“, sagte Personalvorstand Martin Seiler.

Vergangenes Jahr 3800 neue Mitarbeiter

Die Personaldecke soll sowohl durch Auszubildende als auch Quereinsteiger und Berufserfahrene verstärkt werden. „Einstellungen in diesem Umfang sind enorm, noch dazu auf dem aktuell sehr umkämpften Arbeitsmarkt. Aber wir haben – auch durch die jüngsten Tarifabschlüsse – attraktive Beschäftigungsbedingungen und außerdem eine innovative, leistungsfähige Personalgewinnung“, sagte Seiler.

Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Bahn insgesamt rund 3800 neue Mitarbeiter in Bayern eingestellt. Um das zusätzliche Personal gut und schnell qualifizieren zu können, will die Bahn in diesem Jahr ihre Ausbildungskapazitäten um ein Drittel erhöhen. Weil viele bahnspezifische Berufe nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, ist die DB einer der größten Ausbilder Deutschlands. Zur Gewinnung neuer Mitarbeiter setzt die DB etwa auf Castings an Bahnhöfen und in Zügen oder macht ihre Berufe mit VR-Brillen hautnah erlebbar.

