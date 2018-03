Verkehr

Bahnausbau Bamberg: Herrmann wirbt für neue ICE-Gleise

Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) ist zuversichtlich, dass der Ausbau der ICE-Trasse in Bamberg zügig in Angriff genommen wird. Der Streckenabschnitt im Bamberger Stadtgebiet sei derzeit das Nadelöhr auf der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse von München Richtung Berlin, sagte er am Montag in München. Er sei zuversichtlich, dass der Stadtrat in Bamberg an diesem Dienstag bei seiner Sondersitzung ein klares Votum abgebe.