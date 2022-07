S-Bahn Bahnchef: Stammstrecke wird teurer - Keine konkreten Zahlen

Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch weiterhin keine konkreten Zahlen genannt, wie teuer die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München werden und wie lange es dauern könnte. „Ich persönlich war auch heute noch nicht in der Lage, abschließende Kosten- und Terminaussagen zu treffen“, sagte Bahnchef Richard Lutz nach einem Spitzentreffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Landräten aus dem Münchner Umland. Er sagte lediglich: „Aber wir können sicherlich sagen, dass es teurer wird und es länger dauern wird.“ Anfang Oktober werde man dann aber „die abschließende Transparenz darstellen“.

dpa