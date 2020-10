Anzeige

Verkehr Bahnfahren: Welche Fragen haben Sie? Die Mittelbayerische will Chancen und Knackpunkte des Zugverkehrs in Ostbayern beleuchten. Die Meinung der Leser ist gefragt.

Was klappt gut im ostbayerischen Bahnverkehr? Und wo hapert es?

Regensburg.Wie ist es um die Verkehrswende in Ostbayern bestellt? Über diese Frage lässt sich trefflich streiten. Die etwa müssen sich Fern- und Nahverkehrszüge mit Gütertransporten teilen – ein Nadelöhr auf der Strecke Regensburg-München, das beinahe täglich zu Verspätungen führt.

Probleme machen auch die unterschiedlichen Betreiber: Wer von Regensburg nach Cham fahren will, , von einem Zug der Deutschen Bahn in die Oberpfalzbahn, die zur Länderbahn gehört. Doch die Kommunikation der Unternehmen untereinander, so scheint es, läuft eher schlecht als recht. Das Nachsehen haben oft die Pendler. Denn der Anschlusszug wartet bei Verspätungen nicht, die Fahrgäste stranden in Schwandorf.

Einmal im Bayerischen Wald angekommen, wird es bei der Weiterreise schwierig. Das Schienennetz ist löchrig: Zwischen Miltach im Kreis Cham und Viechtach im Kreis Regen fehlt seit circa 30 Jahren ein Stück Gleis. Von Cham aus in den Raum Niederbayern oder weiter nach Österreich mit dem Zug zu reisen, geht so nur mit großen Umwegen. Was klappt in Ostbayerns Bahnverkehr gut? Und wo besteht dringend Handlungsbedarf? Darauf will die Mittelbayerische in einem Projekt Antworten geben.

Dabei sind uns auch die Interessen unserer Leser wichtig. Egal ob Sie täglich pendeln oder nur hin und wieder mit dem Zug verreisen – verraten Sie uns, was sie beschäftigt! Was wollen Sie zum Thema Bahnfahren wissen? Welche Fragen haben Sie an die Bahn? Und was hindert Sie daran, von der Straße auf die Schiene zu wechseln? Schreiben Sie uns: leserbriefe@mittelbayerische.de