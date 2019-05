Verkehr Bahnfahrt München-Berlin dauert wegen Bauarbeiten länger Bahnreisende zwischen München und Berlin müssen demnächst etwas mehr Zeit einplanen.

Mail an die Redaktion Der ICE 595 passiert auf dem Weg von Berlin nach München den Flughafen Leipzig und eine Gleisbaustelle. Foto: Jan Woitas/Archivbild

Berlin.Vom 20. Mai bis zum 7. Juni dauert die Fahrt etwa eine halbe Stunde länger, weil zwischen Berlin und Leipzig/Halle Schienen erneuert werden, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Am Berliner Stadtrand werde zudem an Lärmschutzwänden und Weichen gearbeitet.

Da die ICE-Züge zwischen Berlin und Leipzig umgeleitet werden, dauert die schnellste Verbindung auf der Paradestrecke zwischen München und Berlin dann etwa viereinhalb Stunden. Am Berliner Südkreuz halten bei dieser Verbindung keine ICE, die geänderten Haltezeiten unterwegs stehen bereits im Buchungssystem.

Im Regionalverkehr südlich von Berlin fallen zudem zahlreiche Fahrten aus. Der RE3 fährt nicht zwischen Berlin und Ludwigsfelde, zwischen Berlin und Blankenfelde entfällt der RE5. Auch der RE4 der Ostdeutschen Eisenbahn und die RB22 fallen abschnittsweise aus. Zum Teil fahren Ersatzbusse.