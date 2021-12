Anzeige

Kriminalität Bahnreisender mit acht Kilogramm illegalen Böllern erwischt Grenzpolizisten haben einen Bahnreisenden mit fast 8 Kilogramm verbotenen Feuerwerkskörpern erwischt.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schirnding.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten sie den 36-Jährigen am Dienstag in Schirnding (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) in einem Zug, der aus Tschechien kam. Er hatte 7,81 Kilogramm verbotene Böller im Gepäck, die von der Polizei beschlagnahmt wurden.

