Verkehr Bahnsteigtüren an Münchner U-Bahnhöfen Bahnsteigtüren sollen in Zukunft den Münchner U-Bahnverkehr sicherer und pünktlicher machen.

Mail an die Redaktion Das von der Münchner Verkehrsgesellschaft zur Verfügung gestellte und am Computer bearbeitete Bild zeigt automatische Bahnsteigtüren am Bahnsteig. In einem Pilotprojekt im U-Bahnhof Olympiazentrum sollen solche Bahnsteigtüren ab 2023 zunächst an einem Gleis getestet werden. Foto: Wolfgang Wellige/MVG/dpa

München.Die Münchner Verkehrsgesellschaft plant Bahnsteigtüren an Münchner U-Bahnhöfen einzuführen. Sie grenzen den Bahnsteig vom Gleisraum ab und öffnen sich erst, wenn ein Zug im Bahnhof steht.

In einem Pilotprojekt im U-Bahnhof Olympiazentrum sollen derartige Bahnsteigtüren von 2023 an zunächst an einem Gleis getestet werden, sagte der Betriebsleiter der U-Bahn, Michael Frieß, am Freitag. Die Stadtwerke München (SWM) hatten eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse nun vorlägen.

Sollte der Test am Olympiazentrum erfolgreich sein, wollen die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die SWM nach und nach alle 100 U-Bahnhöfe mit Bahnsteigtüren ausstatten. Anfangen wollen sie mit den hoch frequentierten Stationen in der Innenstadt. Möglich wird die Neuerung durch eine Digitalisierung des Zugsicherungssystems bis 2028.

Mehr Sicherheit an Bahnhöfen wird aktuell stark diskutiert, nachdem ein achtjähriger Junge am Montag bei einer tödlichen Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof ins Gleis gestoßen und dabei von einem ICE überrollt wurde. (dpa)