Fussball

Baier: Versagensängste ständiger Begleiter

Nach den bemerkenswerten Aussagen von Weltmeister Per Mertesacker zum Druck im Profifußball geht der Augsburger Daniel Baier von weiteren Spielern mit ähnlichen Sorgen aus. „Das große Problem ist aber, dass sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Das würde dem jeweiligen Spieler als Schwäche ausgelegt werden und könnte seiner Karriere schaden“, sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten dem Nachrichtenportal t-online.de in einem am Freitag veröffentlichten Interview.