Auszeichnungen „Bairische Sprachwurzel“ für Musiker Werner Schmidbauer Der Musiker, Liedermacher und Fernsehmoderator Werner Schmidbauer (58) ist mit der „Bairischen Sprachwurzel“ ausgezeichnet worden.

Mail an die Redaktion Richard Loibl spricht bei einer Veranstaltung. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Werner Schmidbauer, Fernsehmoderator, Liedermacher und Musiker. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Regensburg.Der jährlich vergebene Preis geht traditionell an eine bekannte Persönlichkeit, die öffentlich an ihrem Dialekt festhält. Der Münchner Schmidbauer habe „das seltene Talent, seinen prominenten Interviewpartnern in einen dialektalen Mantel zu helfen“, sagte Vorsitzender Sepp Obermeier vom Bund Bairische Sprache am Freitag in Regensburg.

Üblicherweise findet die Verleihung der „Bairischen Sprachwurzel“ während des Gäubodenvolksfestes in Straubing statt. Coronabedingt entfiel dieses heuer, weswegen der Preis im kleinen Kreis im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg vergeben wurde. Dessen Direktor, Richard Loibl, ist Sprachwurzel-Preisträger von 2019.

Die „Bairische Sprachwurzel“ wird seit 2005 vergeben. Zu den früheren Preisträgern zählt Papst Benedikt XVI., der sie 2006 im Vatikan überreicht bekam. Ansonsten fand die Feier immer in Straubing statt.