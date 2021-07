Anzeige

Basketball Baldwin bedankt sich für die „unglaubliche Zeit“ Der frühere NBA-Profi Wade Baldwin hat sich von den Basketballern des FC Bayern München verabschiedet.

Mail an die Redaktion Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

München.Der 25 Jahre alte Aufbauspieler bedankte sich am Dienstag in den Sozialen Medien für eine „unglaubliche Zeit“ beim Bundesligisten. „Wir hatten einen fantastischen Lauf im letzten Jahr.“ In der vergangenen Saison hatten die Münchner den nationalen Pokal gewonnen, waren ins Bundesliga-Finale gekommen und hatten als erstes deutsches Team das Viertelfinale der Euroleague erreicht.

Baldwin war vor einem Jahr vom Euroleague-Konkurrenten Olympiakos Piräus aus Griechenland gekommen und wechselt nun zu Baskonia Vitoria-Gasteiz nach Spanien. Der US-Amerikaner hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Memphis Grizzlies und die Portland Trail Blazers gespielt.

