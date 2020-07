Anzeige

Basketball Bamberg gibt Nachwuchs-Basketballer Plescher neuen Vertrag Brose Bamberg hat dem 19-jährigen Moritz Plescher einen neuen Einjahresvertrag gegeben.

Mail an die Redaktion Bambergs Moritz Plescher (r) und Bambergs Kameron Taylor reagieren am Spielfeldrand. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Bamberg.Der Basketballer bekommt damit eine weitere Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen. Der Flügelspieler hatte sich in der vorigen Saison durch gute Leistung im Bamberger Kooperationsteam für die Profis empfohlen und feierte danach auch in der Bundesliga sein Debüt. Nun will er unter dem neuen Trainer Johan Roijakkers noch besser werden. „Es ist ein gutes Gefühl, Teil des Neuaufbaus zu sein“, sagte Plescher am Mittwoch.

Dagegen trennen sich die Oberfranken vom langjährigen Athletikcoach Sandro Bencardino. Der Italiener hatte 2014 zusammen mit dem damaligen Trainer Andrea Trinchieri in Bamberg angefangen. Trinchieri heuert zur neuen Saison beim FC Bayern München an.