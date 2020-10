Anzeige

Basketball Bamberger Basketballer holen Spielmacher Hall aus der NBA Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat einen neuen Spielmacher.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Basketball fällt durch das Netz vom Basketballkorb. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Bamberg.Die Franken verpflichteten den Amerikaner Devon Hall, der zuletzt bei Oklahoma City Thunder aus der Eliteliga NBA unter Vertrag gestanden hatte. Der 25-Jährige ersetzt Gerry Blakes, der in dieser Woche nach nur wenigen Monaten die Bamberger wieder verlassen hatte. Hall kam in der vergangenen NBA-Spielzeit auf elf Einsätze für die Thunder, zumeist war er im Kooperationsteam der Oklahoma City Blues in der G-League aktiv.

„Mit Devon bekommen wir einen spielmachenden Guard, der zugleich ein sehr guter Schütze ist“, sagte Coach Johan Roijakkers in einer Mitteilung vom Freitag. „Er hat bei einem der besten defensiven Teams gespielt und bringt Führungsqualitäten mit.“

Wegen der Verpflichtung von Hall gaben die Bamberger bekannt, dass Elias Lasisi den Verein nach rund vier Wochen wieder verlassen wird.