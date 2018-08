Feste

Bamberger Sandkerwa: Veranstalter sind zufrieden

Schon vor dem Ende der Bamberger Sandkerwa am Montagabend haben die Veranstalter sich „rundum zufrieden“ gezeigt. Man gehe von mehr als 200 000 Besuchern aus, sagte Horst Feulner, Geschäftsführer der Bamberg Congress + Event GmbH. Die städtische Gesellschaft hat in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern eines Bürgervereins das Traditionsvolksfest organisiert. Die Bamberger Polizei registrierte an den Kirchweihtagen nur wenige Einsätze.