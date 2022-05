Msuik Band findet „tolle Anerkennung“ bei US-Blues-Wettbewerb

Bei der International Blues Challenge (IBC) in Memphis in den USA (6.- 9. Mai) haben die deutschen Vertreter gut abgeschnitten: Sowohl der Solo-Künstler Bad Temper Joe aus Bielefeld als auch die bayerische Band Muddy What? kamen nach Angaben der Band bis ins Halbfinale des international besetzten Wettbewerbs in der Stadt im US-Bundesstaat Tennessee. Unter den letzten 28 bei der inoffiziellen Blues-Weltmeisterschaft zu landen, werte das aus München und Nürnberg stammende Trio Muddy What? als „tolle Anerkennung“ ihrer musikalischen Leistung, sagte Gitarrist und Sänger Fabian Spang der Deutschen Presse-Agentur: „Dass unsere etwas andere Interpretation des Genres im Heimatland des Blues so gut ankam, motiviert uns unglaublich.“

dpa