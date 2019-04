Prozesse Bande wegen Schmuggels von 1700 Kilo Kokain vor Gericht Weil sie mindestens 1700 Kilogramm Kokain in Bananenkisten nach Deutschland geschmuggelt haben sollen, wird fünf Männern aus Albanien in Landshut der Prozess gemacht.

Merken

Mail an die Redaktion „Landgericht, Amtsgericht“ steht auf einem Schild vor dem Gerichtsgebäude. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Landshut.Auftakt ist heute vor dem Landgericht, wie ein Sprecher mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, das aus Ecuador stammende Rauschgift zwischen Sommer 2017 und Frühjahr 2018 über den Hamburger Hafen nach Deutschland gebracht zu haben, um es in den Niederlanden zu verkaufen.

Der Anklage nach versteckten sie das Kokain in Bananenkisten, die von Speditionen auf dem regulären Lieferweg an verschiedene Standorte einer Reiferei unter anderem in Hessen, Bayern und im Ruhrgebiet gebracht wurden. Mitglieder der Bande brachen dann in die Reifelager ein, um an die Drogen zu kommen - was ihnen nicht in allen Fällen gelang. In einem Fall beispielsweise waren die Kisten schon in Supermarktfilialen weiter transportiert worden, wo das Kokain gefunden und sichergestellt wurde.

Im März und April 2018 wurden die nun angeklagten fünf Männer der Bande festgenommen. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Es sind zunächst zwölf weitere Prozesstage angesetzt.