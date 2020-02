Kriminalität Bankbetrüger macht fünfstellige Beute Er gab sich dreist als Geschäftsführer aus. So gelang es dem Unbekannten, verschiedene Bankfilialen über den Tisch zu ziehen.

Anna Heidenreich

Mail an die Redaktion Die Polizei sucht nach einem Täter. Mit einer dreisten Masche ergaunerte der Geld in Bankfilialen. Foto: Groß

Weiden.Mehr als dreist zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch. Dieser marschierte zwischen 10 und 12.30 Uhr in mehrere Bankfilialen, gab sich als Geschäftsführer einer im Landkreis Tirschenreuth ansässigen Firma aus und gelang so an einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt.

Der Mann war in Eschenbach, Mantel und Weiden unterwegs. Nach Vorlage eines gefälschten Ausweisdokuments wurde ihm in zwei Bankfilialen jeweils eine Geldsumme im unteren fünfstelligen Eurobereich ausgehändigt. In den anderen Filialen zeigten sich die Bankmitarbeiter misstrauisch und übergaben kein Geld.

Den Unbekannten beschreibt die Polizei wie folgt:

west-/nordeuropäische Erscheinung

circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

etwa 40 Jahre alt

schlanke Statur

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

trug einen Dreitagebart und eine Brille mit dunklem Rahmen

war bekleidet mit einer sportlichen schwarzen Winterjacke, einem weißen Hemd mit einer blaufarbenen Krawatte, einer blauen Hose und trug ein olivgrünes Basecap

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen und erhofft sich Hinweise auf der Bevölkerung. Ein Foto des mutmaßlichen Täters hat die Polizei hier veröffentlicht.

Wer Angaben zu dem bislang unbekannten Betrüger machen kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Weiden in der Oberpfalz unter der Rufnummer (09 61) 40 12 91 in Verbindung zu setzen.

