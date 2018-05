Landtag Barbara Stamm will es noch mal wissen Die Landtagspräsidentin tritt im Herbst erneut für die CSU an – ohne doppeltes Netz und ohne Zusagen der eigenen Partei.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Barbara Stamm auf dem Balkon ihres Hauses in Würzburg. Am Eingang weht eine Flagge mit dem Frankenrechen. Foto: Christine Schröpf

Würzburg.Nach der 38,8 Prozent-Niederlage für die CSU bei der Bundestagswahl, der eine Zeit heftiger innerparteilicher Machtkämpfe folgte, hatte Landtagspräsidentin Barbara Stamm noch einmal alle Zukunftspläne auf den Prüfstand gestellt. Mit Ministerpräsident Horst Seehofer war sie sich quasi einig gewesen, dass sie bei der Landtagswahl 2018 noch einmal antritt, auch wenn sie das nicht publik gemacht hatte. Der neue Regierungschef Nachfolger Markus Söder aber hatte die Wählerstimmen-Garantin aus Unterfranken nicht ähnlich intensiv umworben. Sie hatte im Machtkampf der CSU deutlich einen fairen Umgang mit Seehofer eingefordert – das war auf das Söder-Lager gemünzt. Stamm rätselte, ob ihr Weitermachen nach der Neuformation in München überhaupt noch gewünscht sei. Am Ende machte sie ihre Entscheidung mit sich selbst und Vertrauten aus.

„Es war ein ganz kleiner Kreis“, erzählt sie an einem Sonntag im April daheim in ihrem Haus in Würzburg, von dem sie im Ruhestand mit einem Glas fränkischen Riesling oder Silvaner in der Hand einen wunderbaren Blick hinüber zu dem Weinbergen gehabt hätte. Doch sie hat sich – sofern sie im Herbst gewählt wird – für weitere fünf Jahre im Landtag entschieden. Vor 42 Jahren hatte sie dort erstmals ein Mandat errungen. Nun könnten es 47 werden. Ehemann Ludwig und ihr Sohn hatten ihr wohlweislich nicht abgeraten – sie haben vor Stamms ungebrochener Leidenschaft für Politik längst die Waffen gestreckt. Tochter Sissi, die gebremst hatte, erklärte am Ende ebenfalls die Kapitulation. „Wenn es so ist, dann bin ich auch dafür“, bekam die Mutter zu hören. Söder und die CSU haben Stamms Entscheidung ausdrücklich begrüßt.

Klare Worte – auch zur CSU

Stamm ist 73 Jahre alt. Bei der Landtagswahl am 14. Oktober tritt sie auf Platz 1 der Liste der unterfränkischen CSU an – mit vollem Risiko. Wie in früheren Jahren ist sie nicht über eine Direktkandidatur abgesichert. Sie zeigt große Ambitionen. „Eine bloße Kandidatur wird es bei mir nicht geben. Ich habe auch etwas zu sagen“, stellt sie klar. In die Münchner Parteizentrale hat sie bereits gefunkt, dass sie sich im Wahlkampf ein eigenes bayernweites Format wünscht, um mit Bürgern über gesellschaftliche Themen ins Gespräch zu kommen. „Ich bin gespannt, was sie sich ausdenken.“

CSU-Frau mit vielen Facetten Spaß an der Fastnacht Die Kitzinger Karnevalsgesellschaft würdigte dieses Jahr Barbara Stamms Lebenslust und ihre Wortgewandtheit mit dem „Schlappmaulorden“. Sie habe mit ihrer „gar trefflich lockeren Zunge“ überzeugt, so die Begründung.

Gastgeberin Der Sommerempfang des Landtags in Schloss Schleißheim zählt zu den wichtigen Repräsentationspflichten der Landtagspräsidentin: Barbara Stamm begrüßt dort gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig mehrere tausend Gäste.

CSU-Vorsitz Den CSU-Vizevorsitz an der Seite von Parteichef Horst Seehofer hat Barbara Stamm im Dezember abgegeben. Sie hatte diese Funktion seit 1993 inne. Stamm gilt als das soziale Gewissen der CSU. Sie ist die beliebteste Politikerin im Freistaat.

Seit 2008 an Landtagsspitze Markus Söder ist der zweite Ministerpräsident, den Barbara Stamm in ihrer Funktion als Landtagspräsidentin vereidigt hat. Sie hatte das Amt 2008 von ihrem Vorgänger Alois Glück übernommen. Dem Landtag gehört sie seit 1976 an.

In der CSU ist man gewohnt, dass die langjährige Parteivizevorsitzende speziell intern klare Worte wählt. Bei der Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan nimmt sie im Gegensatz zu weiten Teilen ihrer politischen Familie eine sehr skeptische Position ein. Beim umstrittenen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz hätte sie – so sie denn eingebunden worden wäre – frühzeitig auf Schwachpunkte wie die zentrale Unterbringungsdatei zu Patienten hingewiesen. Die CSU-Regierung hat sie bekanntlich inzwischen wieder einkassiert. Beim geplanten Polizeiaufgabengesetz glaubt sie dagegen, dass ihre Partei grundsätzlich richtig liegt. Der laute öffentliche Protest spiegle nicht das tatsächliche Meinungsbild in der Bevölkerung wieder. Die Sicherheit im Freistaat haben bei Bürgern hohen Stellenwert.

Im aktuellen Kreuz-Streit, den Ministerpräsident Söder durch einen Kreuz-Erlass hervorgerufen hat, schmerzt Stamm manche zu scharfe Replik aus den eigenen Reihen – auch wenn sie nicht sagt, ob sie damit die Äußerung von CSU-Generalsekretär Markus Blume meint, der Kreuz-Gegner als „Religionsfeinde“ und „Selbstverleugner“ tituliert hatte. „Diese Debatte macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir rechtzeitig vorab einen Prozess in Gang setzen, der nicht über das Ob, sondern über das Wie diskutiert“, sagt sie. Das sei nicht nur im Interesse derjenigen, die in der CSU an der Basis engagiert sind, sondern für alle wichtig, die sich in ihren Heimatorten kritischen Fragen stellen müssen.

Stamm ist selbst zwischen die Fronten geraten – mit einem Brief an den Würzburger Studentenpfarrer, auf Papier der Landtagspräsidentin. Die persönliche Antwort auf Kritik des Geistlichen war ohne ihr Zutun publik gemacht worden. Die Opposition betrachtete Stamms Agieren als Grenzüberschreitung, sie selbst spricht von einem grundsätzlichen Beitrag in einer wichtigen Wertedebatte. In der Sache ist die CSU-Frau auf Söder-Linie. In ihrem eigenen Leben ist das Kreuz unverzichtbar. Daheim in Würzburg ist eines über der Eingangstür angebracht. Es ist nicht das einzige im Haus – und sie hängen schon lange dort.

Stamm gilt in der CSU als volksnahe Repräsentantin mit großem Gespür. Schon CSU-Übervater Franz Josef Strauß verortete sie als Vertreterin der „Leberkäs-Etage“. Für ihre Partei ist Stamm ein Stimmenmagnet. Bei der Landtagswahl 2013 hatte sie 217 083 Stimmen geholt, rein zahlenmäßig Platz 2 nach Horst Seehofer. „Prozentual waren es aber die meisten“, wirft sie selbstbewusst ein – mit Verweis auf die weit geringere Zahl der Wahlberechtigten in Unterfranken. Seehofer war im bevölkerungsreichen Oberbayern angetreten.

Die CSU-Frau ist laut Umfragen die beliebteste Politikerin im Freistaat. Dennoch ist ungewiss, ob ihr ein weiteres Mal der Sprung in den Landtag gelingt. „Ich lebe mit dem Risiko, Stimmen zu bringen, aber trotzdem nicht mehr im Landtag vertreten zu sein“, sagt sie. Darauf habe sie sich innerlich auch eingestellt. Das Risiko gründet darin, dass die CSU als im Vergleich weiter stärkste Kraft wohl wieder das Gros der Direktmandate holt und damit mehr Abgeordnete stellen könnte, als ihr nach reinen Prozentwerten zustünden. Das ergäbe Ausgleichsmandate für die Opposition, CSU-Listenkandidaten wie Stamm würden leer ausgehen. In der Regierungspartei gibt es diverse Rechenbeispiele, wie es trotzdem anders kommen könnte. Stamm lässt sich jedenfalls nicht beirren. Niemand wisse heute, wie es im Herbst tatsächlich ausgehe. „Ich gebe nicht auf.“ Einen Plan B hat sie nicht.

Eine Schlacht ohne Zusagen

Stamm zieht ohne Versprechungen der CSU in den wohl letzten großen Wahlkampf ihres Lebens. Es gebe keine Abmachung, dass sie bei einem Wahlerfolg wieder als Landtagspräsidentin gesetzt ist. „Die kann es nicht geben, die wird es nicht geben und die darf es nicht geben.“

Nach aktuellen Umfragen mischt im Herbst in dieser Frage sowieso ein Koalitionspartner mit. Der Landtag hat dann auch mit dem voraussichtlichen Einzug der politisch sehr rechts stehenden AfD ein anderes Gesicht. „Leider“, sagt Stamm. „Die Zeit ist zu kurz.“ Der CSU werde es bis zum Wahltag nur gelingen, durch gute Politik die Prozentwerte der AfD zu verringern.

