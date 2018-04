Parteien

Barbara Stamm will wieder in den Landtag

Die 73-jährige CSU-Politikerin Barbara Stamm will zur Landtagswahl im Herbst erneut antreten. Der erste Platz auf der Liste der CSU in Unterfranken soll ihr den Einzug in den Landtag sichern, wie die amtierende Landtagspräsidentin der in Würzburg erscheinenden „Main-Post“ (Montag) sagte. „Politik macht mir nach wie vor großen Spaß.“