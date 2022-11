Würzburg Barinhaber von vier Männern brutal zusammengeschlagen

Bei einem Streit in einer Würzburger Bar ist der Inhaber von vier Männern schwer verletzt worden. Der Mann hatte das Quartett nach der verbalen Auseinandersetzung am Sonntagabend seiner Shishabar verwiesen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Verlassen nahm demnach einer aus der Gruppe eine Wasserpfeife mit. Der Inhaber der Bar forderte diese zurück.

dpa