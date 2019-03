Politik Barley will mit sozialen Themen punkten Gegen Populismus und ein „Schönwetter-Europa“: Beim Politischen Aschermittwoch unterstreicht die SPD ihren neuen Kurs.

Von Heinz Gläser

Mail an die Redaktion Katarina Barley (l, SPD), Europawahl-Spitzenkandidatin und Bundesjustizministerin, Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der SPD in Bayern und Markus Rinderspacher (2.v.r.) stoßen beim Politischen Aschermittwoch der SPD im Wolferstetter Keller mit Bier an. Foto: Daniel Karmann/dpa

Vilshofen.Klare soziale Kante! Mit dieser Botschaft zieht die SPD in den Europa-Wahlkampf. Katarina Barley, die Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für den Urnengang am 26. Mai, forderte beim Politischen Mittwoch im niederbayerischen Vilshofen ein „solidarisches, soziales Europa“. Die Politikerin mit britischen Wurzeln verwies als abschreckendes Beispiel auf den Brexit, „der zeigt, was passiert, wenn sich ein Land unter dem Einfluss von Populisten selbst zerlegt“. Der in Bayern regierenden CSU und speziell Ministerpräsident Markus Söder warf sie vor, mit Äußerungen über des Ende des Multilateralismus „Trump pur“ zu betreiben. Außerdem hätten die Christsozialen den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban „lange hofiert“, und wer so handle, der wolle kein solidarisches Europa. Der CSU schwebe stattdessen wohl ein „weiß-blaues Schönwetter-Europa“ vor, sie trete bisweilen „wie eine Satirepartei“ auf. Die CSU-Minister in Berlin hätten zudem die Digitalisierung verschlafen.

Katarina Barley sprach sich für einen europaweiten Mindestlohn in Höhe von 12 Euro aus. Sie zeigte sich zudem „tief beeindruckt vom Volksbegehren zum Artenschutz“ in Bayern. Auch das Problem des Klimawandels sei nur gemeinsam in Europa zu bewältigen.

Barley verteidigt Grundrenten-Pläne

Die SPD-Spitzenkandidatin verteidigte die Grundrenten-Pläne ihres Parteikollegen und Bundesarbeitsministers Hubertus Heil. Es gehe darum, den Menschen für ihre Lebensleistung Respekt und Anerkennung entgegenzubringen. Der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer warf sie vor, sich im Karneval mit „plumpen Witzen“ profilieren zu wollen. „Wir als SPD akzeptieren Menschen so, wie sie geboren sind“, fügte sie hinzu. Barley beendete ihre Rede, für die sie rund zweiminütigen Applaus der etwa 400 Zuhörer im traditionsreichen Wolferstetter Keller in Vilshofen erntete, mit einem Appell: „Am 26. Mai sollten wir ein Signal an die Anti-Europäer senden.“

Zuvor hatte Vilshofens SPD-Bürgermeister Florian Gams in seiner Begrüßung den „Mythos Politischer Aschermittwoch“ beschworen. Vor genau 100 Jahren hatte der Bauernbund mit einem Viehmarkt hier die Tradition begründet, und Gams rief: „Hier ist das Original, und wir sind verdammt stolz drauf!“ Bayerns SPD-Generalsekretär Uli Grötsch sagte: „Für die SPD war es immer gut, wenn sie sich darauf besonnen hat, wo sie herkommt.“ Zuletzt hatten die Sozialdemokraten die Veranstaltung in Festzelten abgehalten.

Großer Applaus für Noichl

Den größten Applaus in Vilshofen erntete die bayerische Spitzenkandidatin Maria Noichl aus Rosenheim mit einer sehr temperamentvollen Rede, die auf die sozialdemokratische Basis zielte. Noichl formulierte eine „Liebeserklärung an Europa“, man dürfe „kein Stück breit“ den Populisten preisgeben. Sie forderte bezahlbaren Wohnraum und steigende Löhne. „Eiskalte Marktrechte“ seien die Wurzel vieler Übel in Europa. „Konzentration ist Mist und gegen die Menschen“, rief sie mit Blick auf das Kapital und die Medien aus.

Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen erinnerte an „harte Zeiten“ für die Sozialdemokraten im Freistaat, die sich zuletzt im Landtagswahlergebnis widergespiegelt hätten.

Nun jedoch verfolge die SPD einen „klaren Kurs“, indem sie die „Weichen für einen starken sozialen Staat“ stelle, der den von der Globalisierung verunsicherten Menschen zur Seite sehe. Die Grundrente sei „ohne Wenn und Aber überfällig“. Es sei zudem „allerhöchste Zeit“, die Vermögensteuer wieder zu thematisieren. Die Unternehmen in Europa müssten ihre Steuern dort zahlen, wo sie produzierten. Vor jungen Menschen, die gegen den Klimawandel protestieren, habe sie „höchsten Respekt“, so Kohnen. Die bayerische SPD-Vorsitzende sieht in der Spitzenkandidatin Barley die Gewähr dafür, dass diese und andere SPD-Anliegen in Europa eine starke Fürsprecherin haben.

