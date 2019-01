Gesundheit Barmer: Jeder 14. will aufhören Rund 280 000 Menschen in Bayern pflegen nach Daten der Krankenkasse Barmer einen Angehörigen - doch jeder 14.

Mail an die Redaktion Die Hand einer alten Dame wird gehalten. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

München.möchte damit aus gesundheitlichen Gründen aufhören. „Viele pflegende Angehörige sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Claudia Wöhler am Dienstag in München bei der Vorstellung des Pflegereports 2018. „Der Großteil der Pflegenden ist auch in Bayern über 50 Jahre alt und ihr Gesundheitszustand hat eine deutlich schlechtere Bewertung als der Zustand bei Nicht-Pflegenden.“ Dies betreffe nicht nur, aber in besonderem Maße psychische Störungen wie Depressionen.