Neue Corona-Regeln Bars zu, Clubs zu: Bayern macht dicht Freistaat verschärft Corona-Maßnahmen enorm: Auch Weihnachtsmärkte sind abgesagt, Veranstaltungen bekommen Obergrenzen.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kündigt Verschärfungen an.

München.Angesichts der explodierenden Neuinfektionszahlen verschärft Bayern die Corona-Regeln. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Freitag in einer Pressekonferenz in München, dass alle Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Das ging aus Beratungen der CSU-Freie-Wähler-Koalition hervor. Zudem müssen Clubs, Diskotheken, Bars und Schankwirtschaften vorerst zumachen. Voraussichtlich ab Mittwoch sollen die Maßnahmen in Kraft treten. Eine Bestätigung des genauen Datums seitens des Bayerischen Gesundheitsministeriums steht bisher noch aus. Der Bayerische Landtag muss noch zustimmen. Die Maßnahmen sollen demnach bis zum 15. Dezember gelten.

In bayerischen Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 soll das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden: Dort müssen etwa die Gastronomie, Sport- und Kulturstätten schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Schulen und Kitas sollen aber auch dort weiter offen bleiben.

Bayern führt neue Corona-Regeln ein

Angesichts der dramatischen Corona-Lage führt Bayern auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein: Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden dabei ebenso wie Geimpfte nicht mit eingerechnet.

Die Pressekonferenz zu den neuen Regeln:

Kultur- und Sportveranstaltungen in Bayern sollen zudem nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test.

Söder plädiert zudem für eine allgemeine Impfpflicht. „Ich glaube, dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden“, sagte der CSU-Chef: „Sonst wir das eine Endlosschleife mit diesem Mist-Corona.“

Anm. d. Redaktion: In einer ersten Version des Textes stand geschrieben, dass die neuen Maßnahmen ab Dienstag gelten sollen. Diese treten aber voraussichtlich erst am Mittwoch in Kraft. Eine Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage der Mittelbayerischen an das Bayerische Gesundheitsministeriums steht derzeit noch aus.