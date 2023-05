Naturschutz Bartgeier werden Ende Mai ausgewildert Ende Mai werden im Nationalpark Berchtesgaden zwei Bartgeier ausgewildert - eines der Tiere kam zuletzt im Tierpark Nürnberg unter. Der Bartgeier stammt aus der Zuchtstation Haringsee in Österreich und wird seit Mitte März in Nürnberg aufgezogen, wie eine Sprecherin des Tiergartens am Mittwoch mitteilte.

Mail an die Redaktion Ein Mitarbeiter im Nationalpark Berchtesgaden zeigt ein Bartgeierweibchen. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Nürnberg.In Haringsee hatte das Bartgeierpaar zwei Eier ausgebrütet - die Tiere ziehen aber immer nur einen Jungvogel groß. So kam das Küken nach Franken. Dort hatte es in diesem Jahr mit einer eigenen Brut nicht geklappt.

„Als das Küken zu uns kam, wog es gut 240 Gramm und war etwa so groß wie eine Taube“, sagte Tierpfleger und Revierleiter Thorsten Krist. Inzwischen wiegt der junge Bartgeier den Angaben nach zwischen drei und vier Kilogramm. Als zweiter Bartgeier soll ein Tier aus dem Alpenzoo Innsbruck in Oberbayern ausgewildert werden.

In den Jahren 2021 und 2022 waren dort bereits vier Tiere ausgewildert worden, die alle in Spanien gezüchtet worden waren. Eines der Weibchen ist allerdings gestorben. Aktuell sind im Rahmen des Projekts Bavaria, Dagmar und Recka in den Alpen unterwegs. Die Tiere sind mit GPS-Sendern ausgestattet und können so überwacht werden.