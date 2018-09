Trend Bartpflege aus dem Bayerwald Florian Ehrnböck gewann den „Best of Best Newcomer Brand 2018“ und realisiert seine individuelle Work-Life-Balance.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion „Passion, Silence, Nature“, lautet der Leitsatz von Florian Ehrnböck. Fotos: Eva Ehrnböck

Kirchberg.Nein, nicht im Anzug, sondern barfuß in der Lederhose kombiniert mit Weste und Jackett nahm Florian Ehrnböck seine Auszeichnung als „Best of Best Newcomer Brand 2018“ in der Kategorie Beauty & Care im Deutschen Historischen Museum Berlin entgegen. Damit hatte er überhaupt nicht gerechnet, dass der Imagefilm seiner jungen Firma Stenz auf der großen Gala mit 600 Festgästen im Kreis renommierter Firmen wie Schrauben Würth oder Lufthansa gezeigt werden würde.

Über die Auszeichnung hat sich Ehrnböck schon riesig gefreut, aber das ganze damit verbundene Brimborium bewertet er nicht über. Er hebt nicht ab, bleibt barfuß geerdet und weiß, er ist dabei, weil er es verdient hat. „So ein Preis ist eine ideelle Anerkennung, persönliche Bestätigung, dass ich das Richtige mache“, sagt er.

Im ersten Leben Schreiner

Früher musste er sich immer anhören, er sei ein Träumer. Seine Antwort war die eines Lausbuben. „Wer nicht träumt, is scho tod.“ Und das Lausbubenimage gilt auch für seine Marke Stenz. Mit dem Monaco-Franze hat das gar nichts zu tun. Schon eher ließe sich eine Verbindung über den Handwerkswanderstock, eine der ursprünglichen Wortbedeutungen des Stenz herstellen.

Der Opa, ein Schreiner, war das große Vorbild von Florian Ehrnböck. „Er hat definitiv meinen Weg geprägt.“ Vom Opa lernte er das Gespür für Holz und Design, die Begeisterung für Material und Form. Florian Ehrnböck wurde Schreiner. Rund um Niederaltaich, wo er geboren wurde und aufwuchs, ging es dann auf Montage. Auf einer viermonatigen Reise zwischen Australien und Thailand lernte Ehrnböck Englisch, das er ungeniert mit Niederbayerisch zu einem coolen Denglish mischt, für ihn ein Zeichen von Offenheit und Innovation.

Ein Handgelenkbruch beim Snowboarden bedeutete das Ende der Schreinerei. Die Faszination für schönes Design und Perfektion in allen Variationen blieb. Ehrnböck bewarb sich bei der internationalen Firma Designit in München und wurde ohne Erfahrung in diversen Designbereichen und ohne entsprechende Referenzen nach dem Vorstellungsgespräch sofort eingestellt. Der neue Job war „eine ungemein coole Arbeitsstelle“.

Regelmäßig wurde eruriert, in welchem Arbeitsbereich er sich selbst sieht und wo ihn die Firma sieht. So konnte Ehrnböck seine Talente bestens entwickeln. Als der Bayerwald-Mann keine Lust mehr auf Stadtleben hatte und den Kopf voll neuer Ideen, entwickelte er mit seiner Frau ein neues Lebenskonzept. Er suchte nach einem alten Bauernhaus, um dort selbstständig zu arbeiten: „Wos i möcht, wo i ko.“ Das Bauernhaus fand er in Hinzberg bei Kirchberg im unteren Bayerischen Wald. Das denkmalgeschützte Haus, Schankfleck im Dorf, das niemand haben wollte, restauriert und erweitert Ehrnböck zur Zeit mit viel Fingerspitzengefühl.

Gleichzeitig entstand die Idee zum „Stenz“. Immer schon Bartträger war Florian Ehrnböck mit den Produkten, die es zu kaufen gab, nie zufrieden. Auch wenn er bei der Arbeit oft wie ein Waldschrat aussieht, wie er humorvoll bekennt, legt er doch auf ein gepflegtes Äußeres wert, will attraktiv aussehen, was nichts mit Arroganz, sondern nur mit einem gesunden Selbstwertgefühl zu tun hat. „Warum nicht selber ein Bartöl machen?“ Florian Ehrnböck las sich in die Materie ein, bestellte ein Regal voller Trägeröle, ätherischer Öle, Bienenwachs und probierte „gefühlte „Ewigkeiten“ herum. Seine Spezln waren begeistert. Ein Kosmetikfirma übernahm auf Anhieb die Produktion und den Vertrieb über den Online-Shop Blackbeards lief bestens an ohne irgendwelchen negativen Rückmeldungen.

Der Preis German Brand Award: Der German Brand Award ist ein Branchenpreis für Markenführung, der seit 2016 von der privatwirtschaftlich getragenen Stiftung Rat für Formgebung jährlich in mehr als 60 Kategorien vergeben wird. Die Stiftung vergibt auch den German Design Award. Die Entscheidung für die Vergabe trifft eine Jury,

Vergabe: Unternehmen können sich für den Preis selbst bewerben, oder werden durch das German Brand Institute, seine Gremien oder Dritte nominiert. Der Award ist in drei Klassen eingeteilt. Markenbildung insgesamt, Markenbildung innerhalb einer Branche, Markenstrategie, Führung und Darbietung.

Mit nur zwei Pflegeprodukten Öl und Balsam wurde „Stenz“ zu einem Markenbegriff in kleinen Medizinflaschen, gekennzeichnet mit einer Schrift, die je kleiner umso deutlicher zu lesen ist. Jedes Detail ist bei Florian Ehrnböck Erste-Klasse-Design. Die Vermarktung der Produkte als weiße und blaue Linie sind eine kleine Hommage an Bayern. Ein bisschen Merchandising erfordert allerdings die Vermarktung auf Messen. Der Coffee-Mug, ein Kaffeebecher wie ein Minimaßkrug mit „Stenz“-Label kommt bestens an.

Zweite Produktlinie entsteht

Eine zweite Produktlinie ist gerade im Entstehen, wird aber erst im Frühjahr 2019 präsentiert. Mit Hochdruck arbeitet Florian Ehrnböck täglich an die 16 Stunden, um sein Konzept im Kopf im Rahmen seines Zeitmanagements zu realisieren. Erst, wenn alles fertig ist, das alte Bauernhaus renoviert, die nötigen Räumlichkeiten vorhanden, dann ist der „Stenz“ auf zwei Beinen perfekt und die Work-Life-Balance läuft wieder rund mit genug Zeit für Eva, seine Frau, und Fritz, den 14 Monate alten Buben. Dann wird „Passion – Silence – Nature“, als Lebensmodell nach den ganz intensiven Arbeitsmonaten wieder pur spürbar.

Natürlich ist nicht jeder Tag rosig, aber für jeden Tag ist Ehrnböck dankbar für das, was er hat. Er braucht keine Wunschfee. Die Arbeit ist seine Freude, die Familie sein Glück und solange erwirtschaftet wird, was zu zahlen ist, Frau und Bub gesund sind, ist Ehrnböck ein glücklicher, in sich ruhender Mensch, der im Bayerischen Wald eine Heimat gefunden hat, in der er seine ungeheure Kreativität entfalten kann. „Es ist perfekt, wie es ist.“

