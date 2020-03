Basketball Basketball-Coach geht „glasklar“ von Saisonende aus Trainer Raoul Korner von medi Bayreuth sieht wegen der Coronakrise keine Chance für eine Fortsetzung der Saison in der Basketball-Bundesliga.

Mail an die Redaktion Bayreuths Trainer Raoul Korner gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Bayreuth.Zwar könne aktuell niemand abschätzen, wie lange die Pandemie das öffentliche Leben und den Sport noch einschränken werde. „Eines ist für mich aber glasklar: Ich sehe kein realistisches Szenario, in dem man diese Saison in der Bundesliga zu Ende spielen kann“, sagte der Österreicher in einem Vereinsinterview am Sonntag. Die BBL-Saison ist bis auf Weiteres ausgesetzt. „Meiner persönlichen Meinung nach werden wir letztendlich froh sein können, wenn die nächste Saison pünktlich starten kann“, ergänzte Korner.

Neben der Bundesliga sind internationale Wettkämpfe wegen des Kampfes gegen das Coronavirus ebenfalls unterbrochen. Bayreuth hatte zuletzt das Halbfinale des FIBA Europe Cups erreicht. Die entscheidenden Partien „könnte man im Rahmen eines Final-Four Turniers in die kommende Pre-Season (Ende September) legen“, schlug Korner vor. Dann würden die Teams zwar personell anders aussehen als jetzt. Aber immerhin hätten die vier Mannschaften dann ein „vernünftiges Vorbereitungsturnier auf die nächste Saison“, ergänzte er.