Basketball Basketball-Meister FC Bayern verlängert mit Lucic Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat Vladimir Lucic langfristig an sich binden können.

Vladimir Lucic von FC Bayern München wirft einen Korb. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

München.Gut zwei Wochen nach dem Titelgewinn in der Bundesliga verlängerte der Serbe seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2022. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt. Der 30-jährige Flügelspieler war in den jüngsten Playoff-Finals gegen ALBA Berlin einer der besten Akteure und sicherte dem Titelverteidiger in den drei Partien mit entscheidenden Würfen jeweils kurz vor Schluss die Siege. Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi nannte Lucic ein „Schlüsselelement unseres Erfolgs“.

Der Nationalspieler ist seit 2016 in München. In 104 Ligaspielen brachte er es auf einen Punkteschnitt von 10,2. Auch in der Euroleague punktete er durchschnittlich zweistellig. Zuletzt war offen, ob er in München bleibt oder ein anderes Angebot von einem Rivalen aus der europäischen Basketball-Königsklasse annimmt.

„Dass Vladimir Lucic bei uns bleibt, ist ein bedeutender Schritt, den Kern unseres Teams zusammenzuhalten und unsere Identität zu bewahren“, sagte Baiesi. „Wir alle in München wissen nur zu gut, dass er einfach alle Charakteristika, alle Werte und Tugenden vereint, nach denen du bei einem Spieler und jungem Mann schaust.“

Jüngst hatte Nihad Djedovic, „wertvollster Spieler“ der Finalserie, bei den Bayern sogar bis 2023 verlängert. Neben den beiden Akteuren war vor allem die Zukunft von Derrick Williams unklar. Sollte es der ehemalige NBA-Profi nicht zurück in die beste Liga der Welt schaffen, rechnen sich die Münchner gute Chancen auf einen Verbleib aus.