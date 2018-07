Basketball

Basketball: Ulm gegen Frankfurt und Ludwigsburg in Göttingen

Die Basketballer von ratiopharm Ulm müssen im Achtelfinale des BBL-Pokals beim Bundesliga-Rivalen Frankfurt Skyliners antreten. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten 16 Teams am Freitag in Köln. Die Partie in Frankfurt wird am 6. Oktober ausgetragen. Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen ebenfalls auswärts bei BG Göttingen antreten.