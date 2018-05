Basketball Basketball: Wucherer wird Bauermann-Nachfolger in Würzburg

Würzburg.Der frühere Nationalspieler Denis Wucherer wird Nachfolger von Trainer Dirk Bauermann beim Basketball-Bundesligisten s. Oliver Würzburg. Der 45-Jährige kommt vom Zweitligisten Rheinstars Köln und unterschrieb bei den Unterfranken einen Zweijahresvertrag. Dies teilten die Würzburger am Freitag mit. Der 123-malige frühere Nationalspieler tritt seinen neuen Job am 1. Juli an. Bauermann hatte Ende März seinen Abschied vom Verein zum Saisonende erklärt. Er hatte die Würzburger als Nachfolger von Doug Spradley Anfang 2017 übernommen. Wucherer war als Spieler von Dezember 2001 bis Februar 2002 in sieben Bundesligaspielen für die Unterfranken aktiv gewesen.