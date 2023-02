Deutscher Basketball Bund Basketballer in WM-Qualifikation ohne Bambergs Sengfelder Die bereits für die WM qualifizierten deutschen Basketballer müssen in den kommenden beiden Qualispielen auf Christian Sengfelder verzichten. Der 27 Jahre alte Power Forward von Brose Bamberg will nach eigener Aussage Knie- und Hüftprobleme auskurieren. Für ihn wird Till Pape von der BG Göttingen nachnominiert, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag mitteilte. Co-Kapitän Johannes Voigtmann von Armani Mailand soll nach aktuellem Stand bei den Spielen gegen Schweden (24. Februar, in Frankfurt) sowie am 27. Februar im finnischen Espoo dabei sein. Offen ist nur, wann Voigtmann zum Team von Chefcoach Gordon Herbert stößt.

Foto: Daniel Löb/Daniel Löb/dpa

Frankfurt.Von 20. bis 24. Februar wird es zunächst einen Lehrgang in Frankfurt am Main geben. Das WM-Turnier findet in diesem Sommer von 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien sowie auf den Philippinen statt. In welchem der drei Länder Deutschland seine Vorrundenspiele bestreitet, entscheidet sich bei der Auslosung am 29. April in Manila.