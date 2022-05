Euroleague Basketballer spielen in Barcelona um Final-Four-Teilnahme

Die Basketballer des FC Bayern München wollen heute (20.00 Uhr) einen bedeutsamen Erfolg in Europa bejubeln. Mit einem Sieg in der Euroleague beim FC Barcelona würden die Münchner als erste deutsche Mannschaft überhaupt in das Final Four der Euroleague einziehen. „Wir wollen alles geben, was wir haben, voller Energie“, kündigte Nationalspieler Andreas Obst vor dem entscheidenden Playoff-Partie an. In der Viertelfinalserie steht es nach vier Spielen 2:2. Barcelona hofft auf den Heimvorteil. Das Finalturnier findet vom 19. bis 21. Mai in Belgrad statt.

dpa