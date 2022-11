Basketball-Nationalmannschaft Basketballer spielen um WM-Ticket: Sieg würde reichen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann sich an diesem Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) für die Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren. Siegt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Bamberg gegen Finnland, ist die Teilnahme an dem Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen fix. Deutschland hat bislang sieben von acht Qualifikationsspielen für sich entschieden und führt die Gruppe vor Finnland an. Die Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner sind anders als beim EM-Bronzegewinn nicht dabei, weil die NBA mit ihrem Kalender auf die WM-Qualifikation des Weltverbandes Fiba keine Rücksicht nimmt.

dpa